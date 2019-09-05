Ученые обнаружили новый миниатюрный вид китов

Несмотря на то, что киты являются одними из самых больших существующих животных, ученым известны несколько их миниатюрных подвидов.

В Охотском море ученые нашли новый вид клюворылого кита. Длина взрослой особи — не более 7 метров.

Несмотря на то, что киты являются одними из самых больших существующих животных, ученым известны несколько их миниатюрных подвидов.

Как пишет издание N+1, семейство клюворылых китов насчитывает два вида — северный плавун (Berardius bairdii), который живет в северной части Тихого океана и достигает 10−11 метров в длину, и южный плавун (Berardius arnuxii), который обитает в южной части Тихого океана и вырастает до 10 метров

Недавно ученые из Университета Хоккайдо опубликовали статью в журнале Scientific Reports, в которой они описали четыре туши китов, найденные у побережья японского острова Хоккайдо в Охотском море.

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Эти киты были полностью черными и были не длиннее 6,9 метров. Оказалось, что новый вид был давно известен местным китобоям, которые в обиходе называли его куроцутикудзира. Такаси Мацуиси из Университета Хоккайдо впервые описал этот вид и назвал его Berardius minimus, что в переводе означает плавун малый.

Чтобы доказать принадлежность этого вида к роду плавунов — они провели анализ ДНК найденных особей. Экспертиза показала, что генетическая структура Berardius minimus немного отличается от его собратьев из северной и южной частей Тихого океана.

Исследователи говорят, что у побережья Японии может водиться еще один вид клюворылых китов-плавунов, которого местные китобои называют вороном (курасу). Но, не исключено, что это еще одно название уже описанного малого плавуна.