В США родился искусственно зачатый белый носорог

В мире их осталось всего два, и это самки.

В калифорнийском зоопарке родился первый в Северной Америке южный белый носорог, зачатый при помощи искусственного оплодотворения.

Об этом сообщает Би-би-си.

Специалисты говорят, что это важный шаг на пути к восстановлению популяции северных белых носорогов. В мире их осталось всего два, и это самки. Последний самец этого вида умер год назад.

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Южных носорогов осталось около 18 тысяч, однако и их популяция стремительно сокращается из-за браконьерства.

Ученые надеются, что носорог Виктория станет одной из шести суррогатных матерей южных белых носорогов, которые в ближайшие 10-20 лет смогут выносить и вскормить детенышей северных белых носорогов, зачатых из пробирки.