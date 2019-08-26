После взрыва под Северодвинском Росгидромет обнаружил в пробах воздуха радионуклиды стронция и бария

В то же время подчеркивается, что сейчас радиационная обстановка в Архангельской области стабилизировалась.

В российской Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что после взрыва на полигоне под Северодвинском в пробах воздуха оттуда нашли радионуклиды.

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При этом в отчете ведомства утверждается, что сейчас радиационная обстановка в регионе стабилизировалась.

«С 8 по 23 августа 2019 года, после регистрации кратковременного резкого изменения радиационной обстановки в г. Северодвинске, подразделения Росгидромета в режиме повышенной готовности вели работы по осуществлению мониторинга радиационной обстановки на территории Архангельской области. Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ)», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причиной кратковременного повышения радиационного фона (МАЭД) в Северодвинске 8 августа стали инертные радиоактивные газы.

«В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась», – говорится в сообщении.

Как уточняет TJournal, Росгидромет обнаружил в воздухе радионуклиды стронция, бария и лантана.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельска, произошел взрыв. Он сопровождался человеческими жертвами и кратковременным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии – в норме. Однако датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск. Также район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.