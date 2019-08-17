"Людей душит кашель": в оккупированном Крыму пожаловались на острую проблему с экологией
Спустя почти год после выбросов из кислотонакопителя завода «Крымский титан» экологическая ситуация в Армянске не улучшается.
Такое мнение в эфире Радио "Крым.Реалии" высказал активист из Армянска, бывший сотрудник завода «Крымский титан» Владислав Пивовар.
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«Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет – второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году», – считает активист.
Кроме того, Пивовар не верит, что власти Крыма действительно приняли новые меры безопасности на производстве, как об этом отчитывалось подконтрольное Кремлю правительство полуострова.
В конце июля в российском Минэкологии Крыма сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.
Ранее жители Армянска на севере аннексированного Крыма с приходом летней жары жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе.