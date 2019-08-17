"Людей душит кашель": в оккупированном Крыму пожаловались на острую проблему с экологией

Активист не верит, что власти Крыма действительно приняли новые меры безопасности на производстве, как об этом отчитывалось подконтрольное Кремлю правительство полуострова.

Спустя почти год после выбросов из кислотонакопителя завода «Крымский титан» экологическая ситуация в Армянске не улучшается.

Такое мнение в эфире Радио "Крым.Реалии" высказал активист из Армянска, бывший сотрудник завода «Крымский титан» Владислав Пивовар.

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«Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет – второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году», – считает активист.

Кроме того, Пивовар не верит, что власти Крыма действительно приняли новые меры безопасности на производстве, как об этом отчитывалось подконтрольное Кремлю правительство полуострова.

В конце июля в российском Минэкологии Крыма сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

Ранее жители Армянска на севере аннексированного Крыма с приходом летней жары жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе.