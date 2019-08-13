В Днепро-Бугском лимане выловили несколько мохнаторуких китайских крабов (фото)

В Ассоциации рыболовов Украины бьют тревогу, этот вид чрезвычайно опасен, он может нанести серьезный урон отечественной флоре и фауне.

Китайские мохнаторукие крабы (Eriocheir sinensis) главным образом обитали в озере Янчэнху и Желтом море. Но в начале двадцатого века вместе с балластными водами попали в Европу. А оттуда уже и к нам в Черное море. У мохнаторуких крабов в наших акваториях нет естественных врагов и поэтому большая вероятность того, что они могут заселить огромные водные территории. Тем более этот вид крабов может жить как в пресной, так и соленой воде.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

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Мохнаторукие крабы агрессивны по отношению к аборигенным водным жителям и очень плодовиты. Поэтому появление их в каком-то водоеме практически всегда приводит к тому, что они заселяют все окрестные акватории. Ученые с тревогой прогнозируют, что в ближайшее десятилетие членистоногие могут обжить все водное пространство Украины.

Мясо данного вида лучше не употреблять в пищу, так как мохнаторукие крабы являются переносчиками легочного сосальщика (Paragonimus westermani). Этот человеческий паразит поражает легкие, а иногда и головной мозг, и вызывает тяжелое заболевание парагонимоз.

Согласно докладу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN) мохнаторукий краб считается одним из ста наиболее опасных инвазивных видов в мире. В тех странах, где они обитают, крабы уже нанесли колоссальный урон экосистеме и экономике.

"Крабы уничтожают рыбу в водоеме, съедают рыбью икру, не брезгуют и другими водными обитателями, – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. - Мохнаторукие крабы считаются непревзойденными землекопами, они вырывают длинные (более 5 метров) разветвлённые норы, в том числе и в плотинах и других гидротехнических сооружениях. Это неоднократно приводило к масштабным авариям".

При интенсивном развитии транспортного мирового сообщения участились случаи появление в нашей природной среде инвазивных видов. Из Италии привезли бабочек Огневок, истребляющих самшит. К 2019 году огневка почти полностью уничтожила самшитовые леса на Западном Кавказе и Черноморском побережье. Семена растений-пришельцев переносятся авто транспортом. Не

всегда чуждые нашей природе растения безобидны. Чаще всего чужеземные растения агрессивны, они вытесняют аборигенные виды, захватывая их ореол обитания. Они наносят ущерб экономике, природным ресурсам, экосистеме. Да и человек от них страдает. Взять хотя бы амброзию полыннолистную попавшую к нам из Мексики, пыльца которой вызывает у многих аллергию.

Проблема биологических инвазий (проникновения) чужеродных видов - серьезная и малоизученная. Во всех странах мира существуют программы противодействия попаданию и распространению на свои территории инвазивных видов.

Яркий пример агрессивности пришельцев – это Серебряный карась – уроженец Дальнего Востока, который вытеснил украинского золотого карася в Красную Книгу Украины, фактически уничтожив его. Солнечный окунь, обитающий в Северной и Центральной Америке, далеко не безобидный вселенец, его окрестили «пиранья Каховская». Он попал в наши воды с помощью аквариумистов и представляет серьезную угрозу нашей рыбе. Солнечный окунь уже расселился в Каховском и Кременчугском водохранилищах, а так же в 22 реках Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Так же, в наших реках появился Чебачок амурский. Этот агрессивный мигрант заселил уже весь Каскад Днепровских водохранилищ. Несметные стаи Чебачка амурского подрывают кормовую базу ценных рыб и уничтожают их икру.

Еще один агрессивный водный вселенец внутренних водоемов - это ротань-головешка. Он неприхотлив и очень живуч. Моря тоже страдают от «чужеземцов».

Попавшая с Тихого Океана в Черное море рапана (Rapana venosa) уничтожает черноморскую устрицу и мидию. Урон, нанесенный рапаной экосистеме моря, сравним с ущербом от техногенных аварий.

Также в акваторию Черного моря проник гребневик мнемиопсис, который отвоевал себе львиную долю кормовой базы планктоноядных рыб и уничтожает их икру. В результате стаи хамсы уменьшились на 40%.

Рыбы-пришельцы принесли с собой новые заболевания. А некоторые кишечные возбудители могут даже вызвать летальный исход.

"На украинских водоемах идет настоящая война. Чуждые нашей природе виды наступают на отечественных водных обитателей", – говорят в Ассоциации рыболовов Украины.

За последние несколько лет в Днепре появилось 18 видов новых рыб и два вида крабов. Ученые не могут предвидеть, чем нашествие чужеродных видов обернется впоследствии для отечественной природной окружающей среды. А завезенные новые иностранные вирусы на здоровье украинцев.