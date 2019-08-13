Вода на популярных одесских пляжах не соответствует нормам - Минздрав

Также в Одесской области с 1 по 8 августа эксперты отобрали для анализа 119 проб питьевой воды.

Морская вода на пяти пляжах в Одессе не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

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Так, эксперты взяли 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели с пляжей Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и Одессы.

В результате выяснилось, что вода не соответствует нормам на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада". При этом на других пляжах отклонений от нормы не нашли.

Также в Одесской области с 1 по 8 августа эксперты отобрали для анализа 119 проб питьевой воды.

Из них 17 не соответствовали гигиеническим требованиям: (м. Подольск, Ананьев, Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, села Выгода, Петровское, Овидиопольский район, села Грибовка, Дальник, пгт. Большая Михайловка)

А по санитарно-химическим показателям неподходящими оказались 4 пробы: (Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, село Выгода, Арцизский район, села Теплица, Виноградовка).