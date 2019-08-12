В Украине планируют проектировать современные площадки для выгула собак

Площадки должны быть обустроены туалетами для животных и располагаться территориально близко ко двору.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует проектировать современные площадки для выгула животных.

Об этом сообщил замминистра Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВо Львове обустроят 75 зон для выгула собак

По словам замминистра, в действующих требованиях ДБН по благоустройству содержатся лишь некоторые отдельные требования, как устраивать площадки для выгула животных. Поэтому в Минрегионе существенно пересмотрят эти требования, чтобы конкретизировать их.

"Чтобы они располагались близко к внутридворовым территориям или непосредственно на них; чтобы там были обязательно туалеты для животных; чтобы эта территория соответственно огораживалась и так далее. Тогда это будет цивилизованно, как за рубежом", - сказал Парцхаладзе.

Также замминистра привел примеры успешного внедрения таких площадок для животных в США, Чехии, Германии и странах Скандинавии, где подобные площадки проектируются как в городском пространстве, так и за городом.