В Харькове в кафе поселились двое енотов (фото, видео)
11:36, 12 августа 2019Экология
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Теперь выпить чашечку кофе можно в компании енотов.
В Харькове открылось кафе с парой енотов. За небольшую плату енотов можно покормить и погладить.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В зал к посетителям забавных зверюшек Лизу и Барта не пускают, потому что мигом создадут бардак.
Но все желающие могут заглянуть в личную комнату полосатиков. Это помещение в кафе специально обустроили для животных.
С ценными вещами к хвостатым - нельзя, так как проведут ревизию и вытащат из кармана и сумок абсолютно все.
В кафе полоскуны переехали на прошлой неделе. Теперь здесь от посетителей нет отбоя.
В харьковской кофейне поселились двое енотов
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