В Харькове в кафе поселились двое енотов (фото, видео)

Теперь выпить чашечку кофе можно в компании енотов.

В Харькове открылось кафе с парой енотов. За небольшую плату енотов можно покормить и погладить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В зал к посетителям забавных зверюшек Лизу и Барта не пускают, потому что мигом создадут бардак.

Но все желающие могут заглянуть в личную комнату полосатиков. Это помещение в кафе специально обустроили для животных.

С ценными вещами к хвостатым - нельзя, так как проведут ревизию и вытащат из кармана и сумок абсолютно все.

В кафе полоскуны переехали на прошлой неделе. Теперь здесь от посетителей нет отбоя.