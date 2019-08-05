В Париже до конца 2020 года посадят 20 тысяч деревьев

Новые зеленые насаждения позволят столице Франции "позеленеть" и снизить температуру на улицах города.

В Париже до конца 2020 года создадут новые зеленые насаждения площадью 30 гектаров и посадят 20 тысяч новых деревьев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

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Отмечается, что "зеленую" стратегию недавно презентовала мэр Парижа Анн Идальго. По ее словам, в рамках плана стоимостью 72 млн евро город также создаст новый парк возле Эйфелевой башни.

Ожидается, что на неиспользуемой железнодорожной линии создадут "зеленый пояс", подобный парку Хай-Лайн в Нью-Йорке. Реализация стратегии позволит столице Франции "позеленеть" и снизить температуру на улицах города.

Ученый из Парижского международного исследовательского центра окружающей среды и развития Винсент Вигье считает, что город может создавать микроклимат и снижать температуру на улице путем нагрева тротуаров и зданий.

Франция занимает четвертое место по лесистости в Европе после Швеции, Финляндии и Испании. С 1990 года общая площадь лесов Франции увеличилась почти на 7%.