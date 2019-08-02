В Кропивницком оштрафовали фермера, который вывез куриный помет на поля возле объездной дороги
В Кропивницком оштрафовали фермера, который вывез большое количество куриного помета на поля возле объездной дороги областного центра.
Как сообщил УНИАН руководитель специализированной инспекции горсовета Кропивницкого Андрей Максюта, смрад стал распространяться с поля на территории Вильненской сельского совета.
Напомним, 15-19 июля жители Кропивницкого начали массово жаловаться на невыносимый смрад в нескольких микрорайонах (101, Жадова, Юрия Коваленко и Школьном). После проверки должностные лица горсовета выяснили, что вблизи областного центра фермер вывез на поле куриный помет.
По словам Максюты, в ночь на 2 августа после многочисленных жалоб фермер вывоз куриный помет на птицеферму, где раньше его купил для обработки полей.
«Фермер Андрей Таровик ночью вывез с поля кучу куриного помета на птицеферму. Ранее предприниматель купил помет, чтобы удобрить поле. Однако после сокрушительной критики горожан фермер решил вывезти помет», - отметил Максюта.
Он также добавил, что на фермера-нарушителя (владельца предприятия «Шанс») наложен штраф в размере 289 гривень.