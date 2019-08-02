В Кропивницком оштрафовали фермера, который вывез куриный помет на поля возле объездной дороги

В ночь на 2 августа после многочисленных жалоб фермер убрал куриный помет с поля.

В Кропивницком оштрафовали фермера, который вывез большое количество куриного помета на поля возле объездной дороги областного центра.

Как сообщил УНИАН руководитель специализированной инспекции горсовета Кропивницкого Андрей Максюта, смрад стал распространяться с поля на территории Вильненской сельского совета.

Напомним, 15-19 июля жители Кропивницкого начали массово жаловаться на невыносимый смрад в нескольких микрорайонах (101, Жадова, Юрия Коваленко и Школьном). После проверки должностные лица горсовета выяснили, что вблизи областного центра фермер вывез на поле куриный помет.

По словам Максюты, в ночь на 2 августа после многочисленных жалоб фермер вывоз куриный помет на птицеферму, где раньше его купил для обработки полей.

«Фермер Андрей Таровик ночью вывез с поля кучу куриного помета на птицеферму. Ранее предприниматель купил помет, чтобы удобрить поле. Однако после сокрушительной критики горожан фермер решил вывезти помет», - отметил Максюта.

Он также добавил, что на фермера-нарушителя (владельца предприятия «Шанс») наложен штраф в размере 289 гривень.