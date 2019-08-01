В Одесской области экологи пытаются вернуть в дикую природу «сказочную сову»

Это первая попытка вернуть краснокнижного филина в Придунавье.

В Одесской области экологи пытаются вернуть филина, занесенного в Красную Книгу Украины, в дикую природу.

Как сообщили УНИАН в природоохранной организации Rewilding Ukraine, на прошлой неделе началась программа возврата (реинтродукции) в дельту Дуная филина обычного – огромной совы.

«Птенец этого краснокнижного вида поселился в заповедной зоне Дунайского биосферного заповедника, чтобы привыкнуть к новому дому. Чуть позже его выпустят в дикую природу. Это первая попытка вернуть филина в Придунавье», - отметили в организации.

Этот птенец вылупился в Одесском зоопарке, где его изначально выращивали родители-птицы, и детеныш почти не видел людей. Затем его перевезли в зону строгой охраны указанного заповедника - в большой вольер объемом 54 куб. м. Некоторое время детеныш будет жить в вольере, питаться крысами и другой добычей, крепнуть и пр.

Предполагается, что через несколько недель адаптированного птенца выпустят на волю со специальным датчиком, который позволит отслеживать птицу на определенной территории.

По словам орнитолога заповедника Максима Яковлева, специалисты рассчитывают: если филин приживется, это станет спасением для многих видов птиц, обитающих в Придунавье. Он пояснил, что за последние 10 лет филина здесь видели только один раз, хотя несколько десятилетий назад особей в заповеднике видели регулярно.

В результате исчезновения данного вида на приморских косах заповедника приспособились жить колонии серых крыс, которые ежегодно уничтожают большое количество кладок многих видов гнездящихся здесь птиц.

«Поэтому очень надеемся, что филин, у которого крысы является любимой едой, станет спасителем… Кроме того, жители города Вилково и туристы с радостью встретят такую замечательную птицу - это любимый герой наших детских сказок с его огромными желтыми глазами, «ушами» и пронзительным жутким криком», - отметил Яковлев.

В организации добавили, что это - первый пилотный проект в программе реинтродукции филина в регионе, реализуется он организацией Rewilding Ukraine совместно с партнерами в рамках проекта «Восстановление водно-болотных угодий и степей региона дельты Дуная».

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Если первый птенец приживется, в течение следующих 4-х лет еще около 20 птенцов поселят в заповеднике для создания стабильной популяции филина в Придунавье.

В организации акцентируют, что сейчас эта птица редко встречается в Украине, единственная жизнеспособная популяция есть только на Полесье.

Исполнительный директор Rewilding Ukraine Михаил Нестеренко уточнил, что адаптировать филина в дикую природу – предложение Одесского зоопарка.

«Когда мы собирали идеи по восстановлению экосистем дельты Дуная, сразу понравилось предложение зоопарка вернуть филина в дельту Дуная, как знаковый и важный вид. Такие попытки были успешными в разных уголках Европы, и мы надеемся, что использование их опыта поможет нам восстановить этого величественного хищника и здесь», - сказал Нестеренко.

Вчера выяснилось, что птенец – самка, в организации уже объявили конкурс на лучшее имя птицы.

Справка УНИАН. Филин (Bubo bubo) - одна из крупнейших сов, достигает 75 см в высоту с размахом крыльев до 180 см. Является оседлым видом. Взрослая особь питается на территории 15-80 кв. км, защищая ее от других представителей вида. Рацион – мелкие млекопитающие и птицы, популяцию которых филин регулирует (санитарно-гигиеническая функция).