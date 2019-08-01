Ученые выяснили, почему так сложно разводить гепардов в неволе (видео)
11:38, 01 августа 2019Экология
73 0
Возможность легко завести потомство самки гепарда имеют в возрасте от 2 до 5 лет.
Немецкие ученые выяснили, почему сложно разводить гепардов в неволе.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ китайском зоопарке для панд организовали массовый день рождения (фото, видео)
Они длительное время исследовали жизни 12 самок из европейских зоопарков, и пришли к выводу - животные имеют очень мало времени, чтобы забеременеть.
Возможность легко завести потомство самки гепарда имеют в возрасте от 2 до 5 лет. Именно этот период часто пропускают зоопарки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter