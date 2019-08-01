цей матеріал доступний українською

Ученые выяснили, почему так сложно разводить гепардов в неволе (видео)

11:38, 01 августа 2019
Экология
73 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ китайском зоопарке для панд организовали массовый день рождения (фото, видео)

Они длительное время исследовали жизни 12 самок из европейских зоопарков, и пришли к выводу - животные имеют очень мало времени, чтобы забеременеть.

Возможность легко завести потомство самки гепарда имеют в возрасте от 2 до 5 лет. Именно этот период часто пропускают зоопарки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гепарды