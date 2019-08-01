Ученые выяснили, почему так сложно разводить гепардов в неволе (видео)

Возможность легко завести потомство самки гепарда имеют в возрасте от 2 до 5 лет.

Немецкие ученые выяснили, почему сложно разводить гепардов в неволе.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Они длительное время исследовали жизни 12 самок из европейских зоопарков, и пришли к выводу - животные имеют очень мало времени, чтобы забеременеть.

Возможность легко завести потомство самки гепарда имеют в возрасте от 2 до 5 лет. Именно этот период часто пропускают зоопарки.