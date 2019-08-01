Трамп предложил Путину помочь с ликвидацией лесных пожаров

Путин расценил предложение как шаг к восстановлению отношений России и США.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил помощь в тушении масштабных лесных пожаров в Сибири.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Кремля в среду.

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Как отмечается, Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться. При этом в Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами. Проблемы, по данным МЧС, есть с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

По сообщению пресс-службы, Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения. Кроме того, стороны в ходе разговора договорились продолжать контакты.

Как сообщал УНИАН, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.