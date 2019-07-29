600 килограммов хлама: волонтеры устроили уборку в польских Татрах в разгар турсезона (видео)
11:43, 29 июля 2019Экология
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Провести акцию «Чистые Татры» решили именно в пик туристического сезона, чтобы привлечь внимание путешественников.
Волонтеры собрали 600 кг мусора / скриншот видео ТСН
Тысячи волонтеров убрали от мусора несколько километров горных дорог в польских Татрах.
Как говорится в сюжете ТСН, волонтеры выбрали самые популярные пешеходные маршруты и, вооружившись перчатками и мешками, принялись собирать мусор.
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Больше всего, говорят, было окурков, одноразовой посуды и бутылок. Находили даже одежду. Всего участники акции собрали почти 600 килограммов различного хлама. Говорят, это на 170 килограмм больше, чем в прошлом году. Мусор сразу рассортировали и отправили на переработку.
Провести акцию «Чистые Татры» решили именно в пик туристического сезона. Своим примером волонтеры стремятся вдохновить путешественников, чтобы те берегли природу и не оставляли после себя мусор.
Тысячи волонтеров убрали от мусора несколько километров горных дорог в польских Татрах
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