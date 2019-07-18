В специальном бельгийском центре предотвращают исчезновение ежиков (видео)

Ученые говорят, за последние 10 лет численность ежей уменьшилась вдвое.

Исчезновение ежиков предотвращают в специальном бельгийском центре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Всего здесь обитает 34 ежика. Все попали сюда из-за травмы. В центре этих колючих животных лечат и кормят молоком - ни в коем случае не коровьим.

Ученые говорят, за последние 10 лет численность ежей уменьшилась вдвое. Все через уничтожение насекомых, которыми те питаются и наезд машин. Поэтому в центре стараются хоть как-то спасти ситуацию.