Лиса-путешественница: норвежские ученые обнаружили самого быстрого в мире песца (видео)
18:59, 02 июля 2019Экология
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Юная полярная лиса, которую ученые выпустили на волю с GPS-устройством, преодолела 3,5 тысячи километров с норвежского Шпицбергена в Канаду.
Норвежские ученые обнаружили самого быстрого в мире песца.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Юная полярная лиса, которую ученые выпустили на волю с GPS-устройством, преодолела 3,5 тысячи километров с норвежского Шпицбергена в Канаду. И сделала это за рекордно короткий срок - 76 дней.
В среднем за день лиса пробегала 46 километров. Хотя, в некоторые дни преодолевала и по полторы сотни.
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