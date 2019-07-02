Лиса-путешественница: норвежские ученые обнаружили самого быстрого в мире песца (видео)

Юная полярная лиса, которую ученые выпустили на волю с GPS-устройством, преодолела 3,5 тысячи километров с норвежского Шпицбергена в Канаду.

Норвежские ученые обнаружили самого быстрого в мире песца.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеИз сказки в реальность: финский фотограф делает удивительные снимки зверей (фото)

Юная полярная лиса, которую ученые выпустили на волю с GPS-устройством, преодолела 3,5 тысячи километров с норвежского Шпицбергена в Канаду. И сделала это за рекордно короткий срок - 76 дней.

В среднем за день лиса пробегала 46 километров. Хотя, в некоторые дни преодолевала и по полторы сотни.