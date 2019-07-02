В США волонтеры призвали сдавать подержанные бюстгальтеры для спасения черепах (видео)

Застежки используют, чтобы соединить трещины на черепашьих панцирях.

Американские ветеринары из штата Северная Каролина попросили пользователей соцсетей сдавать им поношенные лифчики. Они собираются использовать застежки от них для помощи раненым черепахам.

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Застежки используют, чтобы соединить трещины на черепашьих панцирях. Помимо застежек, для этого нужна проволока. Реабилитация занимает от трех недель до двух месяцев. После этого черепах отпускают на волю.

Некоммерческая организация по спасению диких животных Carolina Waterfowl Rescue, которая разместила это обращение на своей странице в фейсбуке, помогает различным диким животным - от свиней до опоссумов.