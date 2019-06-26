В зоопарке Киева показали, как животные спасаются от жары (видео)

На смену погоды реагируют и животные в зоопарке.

Погода в Украине в четверг, 27 июня, стремительно изменится — почти во всех регионах пройдут грозы, температура упадет на десять градусов. Все три недели выходные будет лить дождь и будет +20°.

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Похолодания с нетерпением ждут в столичном зоопарке. Там две недели спасали животных от перегрева купаниями в холодной воде, а для медведя даже смастерили гамак, чтобы отдыхал в тени.

Прежде, чем выпустить тигрицу на утреннюю прогулку, для нее включают душ. Бассейн и душ обустроили и для львов. А для слона сделали автоматическую поилку.

Как сообщалось, в берлинском зоопарке для животных подготовили дополнительные объемы воды и чаще устраивают водные процедуры. Также работники зоопарка следят, чтобы воспитанники не находились слишком долго на солнце и чтобы в помещениях не было душно.