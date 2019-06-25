В зоопарке польского Вроцлава родился маленький карибский ламантин (видео)

Девочка весит всего 28 кг, а в длину имеет 123 см.

В зоопарке польского Вроцлава родился маленький карибский ламантин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАмериканские зоологи спасли 330-килограммового ламантина от переохлаждения (видео)

Девочка весит всего 28 кг, а в длину имеет 123 см. Имя новорожденной еще не придумали и посетителям не показывают.

Радует она пока только работников зверинца, которые ухаживают за ней в огромном аквариуме.