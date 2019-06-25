В зоопарке польского Вроцлава родился маленький карибский ламантин (видео)
12:07, 25 июня 2019Экология
120 0
Девочка весит всего 28 кг, а в длину имеет 123 см.
В зоопарке польского Вроцлава родился маленький карибский ламантин
В зоопарке польского Вроцлава родился маленький карибский ламантин.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеАмериканские зоологи спасли 330-килограммового ламантина от переохлаждения (видео)
Девочка весит всего 28 кг, а в длину имеет 123 см. Имя новорожденной еще не придумали и посетителям не показывают.
Радует она пока только работников зверинца, которые ухаживают за ней в огромном аквариуме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter