Вблизи Ривне загорелась свалка (фото)
09:13, 25 июня 2019Экология
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Площадь пожара составляет 0,5 га. Огонь тушат с помощью 5 пожарных машин.
Вблизи Ривне загорелась городская свалка / фото ГСЧС
Вблизи Ривне сегодня утром загорелась городская свалка.
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник, сигнал о пожаре на свалке спасатели получили в 4.45.
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К ликвидации пожара пока привлечены 3 единицы спецтехники и 18 спасателей.
Кроме того, 2 единицы спецтехники и 4 работника предоставило городское коммунальное предприятие, на балансе которого находится свалка.
Площадь пожара составляет 0,5 га.
«Сейчас проводятся все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара», - говорит Дмитрий Мельник.
К ликвидации пожара пока привлечены 3 единицы спецтехники и 18 спасателей / фото ГСЧС
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