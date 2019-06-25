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Вблизи Ривне загорелась свалка (фото)

09:13, 25 июня 2019
Экология
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Вблизи Ривне загорелась городская свалка / фото ГСЧС

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник, сигнал о пожаре на свалке спасатели получили в 4.45.

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К ликвидации пожара пока привлечены 3 единицы спецтехники и 18 спасателей.

Кроме того, 2 единицы спецтехники и 4 работника предоставило городское коммунальное предприятие, на балансе которого находится свалка.

Площадь пожара составляет 0,5 га.

«Сейчас проводятся все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара», - говорит Дмитрий Мельник.

К ликвидации пожара пока привлечены 3 единицы спецтехники и 18 спасателей / фото ГСЧС

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Теги: #пожар#свалка#Ривнепогода в Ровно