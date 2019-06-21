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Брюссельский аэропорт использует овец вместо газонокосилок

13:19, 21 июня 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Как пишет ЕвроПульс, это намного экологичнее, чем использование газонокосилок.

"Было бы быстрее использовать газонокосилку, но мы выбираем более экологичное решение", - отметила пресс-секретарь аэропорта Анке Франсен.

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Она добавила, что использование овец будет способствовать сохранению биоразнообразия на газонах: "Здесь больше места для выращивания редких растений. И прохожим приятнее смотреть на стадо овец, чем на газонокосилку".

Овцы, в отличие от газонокосилок, не только работают без вредных выбросов, но и поддерживают биоразнообразие. Они съедают траву и не повреждают верхние слои почвы, в результате освобождается место для новых ростков.

На трехнедельном «испытательном сроке» пастухи следят, как овцы реагируют на шум от самолетов. Пока овцы не проявляют никаких признаков беспокойства.

Животные будут пастись в аэропорту до конца июня, потом овечек отдадут обратно на фермы - чтобы они переждали жару в июле и августе. Затем осенью администрация аэропорта вновь вернет их.

Овец не впервые в мире используют вместо газонокосилок: в этом году в мадридском парке Каса-де-Кампо также провели такой эксперимент. В 2013 году овец для "подстригания" использовали в Париже.

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Теги: #аэропорт#Брюссель