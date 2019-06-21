Брюссельский аэропорт использует овец вместо газонокосилок

Овцы подравнивают траву на шумозащитных заграждениях (высоких земляных валах за взлетной полосой) с пользой для экологии.

Аэропорт Брюсселя "нанял" сотню овец, чтобы те подравнивали газон на шумозащитном барьере по периметру.

Как пишет ЕвроПульс, это намного экологичнее, чем использование газонокосилок.

"Было бы быстрее использовать газонокосилку, но мы выбираем более экологичное решение", - отметила пресс-секретарь аэропорта Анке Франсен.

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Она добавила, что использование овец будет способствовать сохранению биоразнообразия на газонах: "Здесь больше места для выращивания редких растений. И прохожим приятнее смотреть на стадо овец, чем на газонокосилку".

Овцы, в отличие от газонокосилок, не только работают без вредных выбросов, но и поддерживают биоразнообразие. Они съедают траву и не повреждают верхние слои почвы, в результате освобождается место для новых ростков.

На трехнедельном «испытательном сроке» пастухи следят, как овцы реагируют на шум от самолетов. Пока овцы не проявляют никаких признаков беспокойства.

Животные будут пастись в аэропорту до конца июня, потом овечек отдадут обратно на фермы - чтобы они переждали жару в июле и августе. Затем осенью администрация аэропорта вновь вернет их.

Овец не впервые в мире используют вместо газонокосилок: в этом году в мадридском парке Каса-де-Кампо также провели такой эксперимент. В 2013 году овец для "подстригания" использовали в Париже.