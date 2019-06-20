18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

В Киеве из-за жары до 24 июня может расти уровень загрязнения воздуха.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в столице продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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В течение 18-19 июня, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра - жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) сохранятся в Киеве до 24 июня.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптиков, с 8 июня в столице наблюдаются метеорологические условия, приводящие к накоплению и содержание вредных веществ в приземном слое воздуха.