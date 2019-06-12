Бельгийский зоопарк показал первые шаги новорожденного слоненка (видео)
19:04, 12 июня 2019Экология
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Маленький слоненок пока что без имени.
Бельгийский зоопарк обнародовал видео с первыми шагами новорожденного слоненка
Бельгийский зоопарк обнародовал видео с первыми шагами новорожденного слоненка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На кадрах видно, как девочка, появившаяся на свет в эти выходные, сводится на маленькие шаткие ножки, а мама поддерживает ее. Слоненок несколько раз чуть не падает, но все же удерживается, а затем прижимается к своей маме. Сейчас о новорожденной заботятся работники зверинца.
Пока безымянная малышка относится к виду индийских слонов, которых у зоосаду есть два десятка. Слоненок стал четвертым рожденным в этом зверинце.
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