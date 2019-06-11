Украинский фермер построил крупнейшую в стране кровельную солнечную электростанцию

Она работает в Киевской области.

В Переяславе-Хмельницком районе на Киевщине начала работать крупнейшая в Украине кровельная фотогальваническая электростанция "Студениковская ФЭС".

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации звероводов Украины.

"Она позволит обеспечить экологически чистой электроэнергией 150 тысяч домохозяйств Киевской области. В год станция будет поставлять около 15 млн. кВт/час. По оценкам экспертов, благодаря работе новой солнечной электростанции, выбросы CO2 в атмосферу уменьшатся на 15 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что построили электростанцию на крышах зданий норковой фермы "Пелском".

"Таких масштабных проектов нет даже в Европе. Наши специалисты провели все необходимые исследования и пришли к выводу, что на крышах зданий на ферме могут размещаться солнечные батареи, которые дополнительно защищают животных от высоких температур, тем самым улучшая благосостояние норки на ферме. Так мы по-европейски соединили фермерство с зеленой энергетикой", - объясняет директор фермы Александр Климец.