Из заповедника в Лимпопо сбежали 14 львов, их заметили недалеко от города

Нацпарк огорожен, как оттуда смогли бежать львы, непонятно.

Из Национального парка Крюгера в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов.

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Власти провинции призывают к осторожности: хищников заметили неподалеку от работающей шахты, передает Би-би-си. В частности, бежавший прайд заметили недалеко от шахты компании Foskor у города Пхалаборва к западу от заповедника, недалеко от границы с Мозамбиком.

За животными следят работники парка. Их планируют поймать живыми и выпустить обратно в национальный парк.

Власти провинции призывают людей проявлять бдительность.

Национальный парк Крюгера - один из крупнейших заповедников Африки. Его площадь - почти 20 тыс. кв км.

Нацпарк огорожен, как оттуда смогли бежать львы, непонятно.

Всего два дня назад в том же парке Крюгера двухлетний мальчик стал жертвой нападения леопарда. В руководстве парка заявили, что подобные нападения очень редки, но рейнджеры парка ликвидировали животное из опасений за жизни посетителей.