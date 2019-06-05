Найденный в Одессе детеныш дельфина погиб от колото-резаных ран (фото)

Мертвого дельфина нашли возле одной из баз отдыха.

Обнаруженный на побережье в Одессе мертвый дельфин, информацию о котором обнародовала местная жительница Ева Поляк, погиб от колото-резаных ран.

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Как сообщили УНИАН в Черноморском рыбоохранном патруле, специалисты 3 июня получили информацию об обнаружении на пляже мертвого дельфина.

«В Черноморский рыбоохранный патруль поступило сообщение об обнаружении мертвого дельфина в районе базы отдыха «Дом Павловых», - подтвердили в ведомстве.

Сотрудники патруля вместе с представителями Госпотребслужбы и Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа осуществили выезд на место событий.

Обнаруженное животное – морская свинья (дельфин-азовка).

«При визуальном осмотре на теле морского млекопитающего обнаружены механические повреждения (колото-резаные раны) – травмы, не совместимые с жизнью», - сообщили в патруле.

Как отмечается, тело дельфина передано для дальнейшей утилизации, согласно требованиям действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, об обнаружении на побережье Одессы погибшего дельфиненка со срезанным плавником в Facebook сообщила местная жительница Ева Поляк, которая нашла мертвое животное. Горожане предполагают, что убийство дельфина – дело рук браконьеров.