Во Львове просят организовать кормление бездомных животных

Город предлагается оборудовать пунктами обогрева и подкормки животных.

Во Львове призывают создать пункты обогрева и кормления бездомных животных.

Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

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В зимнее время понижение температуры воздуха приводит к гибели некоторых бездомных животных города, которые признаны частью городского биоценоза. Для обеспечения их выживания нужно решить вопрос их зимовки и подкормки", - говорится в петиции.

Для этого, отмечается в петиции, совместно с соответствующими специалистами нужно разработать надлежащие пункты обогрева и подкормки животных, отвечающие биологическим особенностям видов, и обустроить ими город.

Эти пункты обогрева и подкормки животных предлагается передать на баланс коммунальных предприятий, чтобы те проводили их регулярную уборку и первичный уход.

По состоянию на 4 июня петицию подписали 386 лица из 500 необходимых.