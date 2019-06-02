В Одессе на проспекте Героев Небесной Сотни массово вырубили деревья (фото)

Общественники уверены, что вскоре на месте деревьев появится киоск.

В субботу, 1 июня, в Одессе на проспекте Героев Небесной Сотни массово вырубили деревья.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация "Зеленый Лист".

«Деревья сегодня погибли не от гвоздей, забитых в них активистами для спасения от бензопил более года назад, а именно от бензопил», - говорится в сообщении.

Общественники уверены, что вскоре на месте деревьев появится киоск и во всём винят местную власть.

В организации также прокомментировали вчерашнее открытие Летнего театра, назвав это открытием «какой-то собачьей будки Галантерника-Янчука-Шпинарева в самом сердце исторического ареала».