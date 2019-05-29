В Днепропетровской области начнут строить новую солнечную электростанцию

В Широковском районе устанавливают солнечные панели на территории общей площадью 21 га.

В Днепропетровской области идут активные работы по установке солнечных панелей для новой электростанции.

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Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной госадминистрации.

Днепропетровская область в настоящее время является одним из лидеров по использованию солнечной энергии для получения электричества. На ее территории уже функционируют 39 солнечных электростанций.

В настоящее время в Широковском районе возле села Шестерня устанавливают солнечные панели на территории общей площадью 21 га. Мощность будущей электростанции составит 7 МВт в час, ее хватит на обеспечение электричеством 7 тыс. домов. Такой проект стал возможным, благодаря иностранным инвесторам, среди которых французская и чешская компании, а также Европейский банк реконструкции и развития.

“Наша компания развивает солнечную энергетику в Европе и Африке. Впервые присоединились к строительству солнечной электростанции в Украине. Очень довольны новым опытом сотрудничества. Приятно иметь дело с профессионалами и в технической сфере, и в административной. Поэтому планируем и дальше принимать участие в реализации подобных проектов в Днепропетровском регионе”, - делиться впечатлениями о сотрудничестве генеральный менеджер французской компании Tryba Energy Мари Беккер.