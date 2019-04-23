В Нью-Йорке хотят запретить небоскребы из стекла и стали (видео)
12:29, 23 апреля 2019Экология
41 0
Таким образом власть хочет уменьшить вредные выбросы.
Власти Нью-Йорка хочет запретить небоскребы из стекла и стали
Власти Нью-Йорка хотят запретить небоскребы из стекла и стали.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Нью-Йорке старую керамику используют для обустройства "жилья" для устриц, способных очистить местные воды
О таком намерении заявил мэр города Билл де Блазио. Все - из соображений экологии, потому что на обогрев или охлаждение стеклянных небоскребов тратят очень много энергии. Из-за этого здания считают источником выбросов парниковых газов.
Мэр Нью-Йорка обещает представить законопроект, который не только запретит возводить новые стеклянные небоскребы, но и обяжет сделать более экологичными старые.
Собственников домов, которые не будут придерживаться экологических стандартов, предлагают штрафовать максимум на 1 миллион долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter