В Нью-Йорке хотят запретить небоскребы из стекла и стали (видео)

Таким образом власть хочет уменьшить вредные выбросы.

Власти Нью-Йорка хотят запретить небоскребы из стекла и стали.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Нью-Йорке старую керамику используют для обустройства "жилья" для устриц, способных очистить местные воды

О таком намерении заявил мэр города Билл де Блазио. Все - из соображений экологии, потому что на обогрев или охлаждение стеклянных небоскребов тратят очень много энергии. Из-за этого здания считают источником выбросов парниковых газов.

Мэр Нью-Йорка обещает представить законопроект, который не только запретит возводить новые стеклянные небоскребы, но и обяжет сделать более экологичными старые.

Собственников домов, которые не будут придерживаться экологических стандартов, предлагают штрафовать максимум на 1 миллион долларов.