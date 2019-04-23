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В Нью-Йорке хотят запретить небоскребы из стекла и стали (видео)

12:29, 23 апреля 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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О таком намерении заявил мэр города Билл де Блазио. Все - из соображений экологии, потому что на обогрев или охлаждение стеклянных небоскребов тратят очень много энергии. Из-за этого здания считают источником выбросов парниковых газов.

Мэр Нью-Йорка обещает представить законопроект, который не только запретит возводить новые стеклянные небоскребы, но и обяжет сделать более экологичными старые.

Собственников домов, которые не будут придерживаться экологических стандартов, предлагают штрафовать максимум на 1 миллион долларов.

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Теги: #экология#Нью-Йорк#небоскреб