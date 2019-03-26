Бывший премьер-министр Эстонии работает гидом в Антарктике

По словам Таранда, в его туристических группах обычно около 15 человек.

Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд, который занимал должность с ноября 1994 по апрель 1995 года, подрабатывает гидом в Антарктике.

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Об этом сообщили в эфире телеканала ETV+, пишет издание ERR.ee. Таранд - климатолог по образованию. Он не один раз бывал в Антарктике с научными целями, а недавно начал выбираться туда и как глава туристических групп.

По словам Андреса Таранда, добраться до Антарктики не сложно. "Из Таллинна до Франкфурта, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма", - рассказал Таранд.

Далее из Ушуайя в Антарктиду отправляются судна. "За год ее посещают около 40 тыс. туристов", - добавил бывший премьер-министр Эстонии.

По словам Таранда, в его туристических группах - около 15 человек.