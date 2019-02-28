Превратить в сажу: ученые придумали новый метод борьбы с углекислым газом в атмосфере

В процессе реакций, превращающих CO2 в сажу, также вырабатываются другие продукты, которые в дальнейшем можно использовать в промышленности.

Сотрудники Университета RMIT в Мельбурне разработали способ, который может превращать углекислый газ в частицы, представляющие собой, по сути, чистую сажу.

Новый метод, разработанный в Австралии, не только относительно быстрый, но и не требует огромного давления и сложных химических реакций, чтобы превратить диоксид углерода в твердый вид, сообщает Naked Science. Его главная сила — в наночастицах металлического церия, который играет важнейшую роль в электрохимической реакции, которая отделяет кислород от углекислого газа при слабом напряжении. Суспензия наночастиц в виде жидкометаллического сплава предотвращает накопление затвердевшего углерода над церием, повышая эффективность процесса. Более того, использование металлического галлия в качестве растворителя позволяет проводить весь процесс при комнатной температуре.

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«Сейчас CO2 превращается в твердое вещество только при чрезвычайно высоких температурах, что делает его промышленно нежизнеспособным. Используя жидкие металлы в качестве катализатора, в своем исследовании мы показали, что можно превратить газ обратно в углерод при комнатной температуре в процессе, который эффективен и масштабируем», — утверждает сотрудник RMIT и один из авторов работы Торбен Даенеке (Torben Daeneke).

По словам специалистов, дополнительным преимуществом этого процесса может считаться тот факт, что углерод способен удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, а потому может потенциально использоваться в качестве компонента в будущих транспортных средствах. Процесс также производит синтетическое топливо в качестве побочного продукта, который, опять же, может иметь промышленное применение.

Продукты на основе углерода, такие как графен, могут совершить революцию в области электроники не только как суперконденсаторы, но и как сверхпроводники. Даже если будет реализована лишь небольшая часть задумок и планов ученых, промышленность, основанная на углероде, по мнению специалистов, может уже в ближайшем будущем стоить больших денег.

Как сообщал УНИАН, рост концентрации углекислого газа в атмосфере угрожает исчезновением облачного слоя, закрывающего от солнечного света значительную часть Мирового океана и защищающего планету от перегревания.