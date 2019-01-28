Носорогов могут начать клонировать ради сохранения видов

Представителей разных видов носорогов осталось очень мало и надежды на то, что они размножатся, почти нет.

В мире осталось лишь 80 суматранских носорогов. Так что вид на грани полного вымирания. Но ученые говорят, что спасти этих животных особенно трудно. Потому что те представители вида, которые остались, скорее атакуют друг друга, чем будут спариваться.

Как пишет Daily Star, похожая ситуация сложилась и с яванским носорогом. Их осталось всего 60 особей. И теперь ученые допускают, что единственный способ спасти этих редких животных – или начать клонировать их, или провести искусственное оплодотворение.

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«Первыми шагами амбициозного проекта будет сбор гамет северного белого носорога из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. После этого можно вырастить эмбрионы, которые будут привиты суррогатным самкам южного белого носорога. Другие способы получения эмбрионов, в частности клонирования, тоже рассматриваются как вариант», - говорится в отчете, который недавно был опубликован в Mammal Review.