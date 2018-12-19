Железо, марганец, цинк: из кранов украинцев течет вода с опасными примесями (видео)

Сейчас в реконструкции нуждаются почти 70 тысяч километров водопроводных труб по всей стране, это как шесть диаметров Земли.

Из водопроводных кранов украинцев течет вода ужасного качества. Там можно найти алюминий, железо, марганец, цинк и еще множество примесей, опасных для здоровья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С тремя 6-литровыми бутылями Юля Гук каждую неделю ходит в соседний магазин, где набирает воду из автомата, потому что она вкуснее. "Еда вкуснее. Не дает никакого запаха", - говорит она. Зато из крана вода воняет, так что Юля ни разу не рискнула ее даже попробовать. "Течет вода вонючая. Иногда она рыжая. То есть употреблять ее не очень хочется", - говорит киевлянка. В ее кран вода попадает из Десны или Днепра.

На очистной станции речную воду хлорируют, добавляют реагенты, которые лишают ее грязи, и пропускают через фильтры. На каждом этапе специалисты контролируют качество. "Ежечасно проводятся анализы по контролю за качеством воды. На выходе из очистных и на выходе из резервуара чистой воды", - пояснил главный инженер управления эксплуатации Днепровской водопроводной станции Александр Грищенко. Там уверяют, что в трубопровод вода попадает чистая, пить ее можно – даже сами не брезгуют. Хотя она имеет отчетливый запах и вкус хлора.

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В институте, которым руководит Владислав Гончарук, проводят анализы воды из разных точек не только Киева, но и других регионов страны. Признают, что находят в жидкости очень много опасного. Вдобавок в воде множество болезнетворных бактерий, которые размножаются в трубопроводе.

Евгений Кунь вместе со своими сотрудниками занимается инвентаризацией водопроводных сетей в Житомире, Кропивницком и еще нескольких городах и признается, что состояние труб его просто ужасает. Часто труба, по которой вода течет в краны местных жителей, больше похожа на канализационную. "Если их не заменить планово, то там этот процесс будет проходить постоянно. И соответственно, все сети нужно проанализировать, их перестроить и планировать их реконструкцию", - говорит совладелец инжиниринговой компании.

Сейчас в реконструкции нуждаются почти 70 тысяч километров водопроводных труб по всей стране, это как шесть диаметров Земли. Работа такая требует огромных средств – почти 8 миллиардов долларов.

Однако наибольшая опасность кроется в канализационных стоках. Бортническая станция аэрации, куда ежедневно сливается вся канализация Киева - около 800 тысяч тонн. Из-за этого вонь стоит на несколько сотен метров вокруг. Здесь стоки очищаются, сливаются в Днепр, откуда затем снова попадают в водопроводы. Однако станция работает из последних сил.

"Практически изношена, поэтому ее ресурс уже достаточно ограничен. Не реконструировать станцию – это может привести к экологической катастрофе", - рассказал руководитель дирекции по реконструкции Бортнической станции аэрации Олег Лысюк.

Если станция выйдет из строя, все стоки окажутся не только в кранах киевлян, но и жителей других областей, которые ниже по течению Днепра. Начало реконструкции Бортничей запланировано на ближайший год, однако сам процесс займет около пяти лет. Главное, чтобы за это время оборудование не вышло из строя, и не произошла экологическая катастрофа.