Мать жалуется, что имена детей ей очень нравятся, но родители мужа их категорически не одобряют.

История женщины из США, которая дала своим дочерям традиционные русские имена Наташа, Юлия и (будущей дочери) Анастасия, стала вирусной после того, как она поделилась опытом на Reddit.

Как пишет Mirror, семья женщины - русского происхождения, поэтому вместе с мужем они решили сохранить культурное наследие через имена. Однако родители мужа назвали выбор имен "отвратительным" и обвинили женщину в "эгоизме".

Несмотря на критику, выбранные имена не такие уж и необычные для США. По данным The Bump, Юлия занимает 293-е место по популярности, Анастасия - 395-е, а Наташа - 1854-е. Комментаторы в соцсетях стали на сторону мамы, считая имена красивыми и культурно значимыми. Некоторые даже отметили, что рассматривали такие имена для своих детей, не имея никакой связи с русской культурой.

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"Это обычные имена, ваша свекровь просто токсична", - пишет один пользователь. "Вы не обязаны отказываться от своего происхождения, чтобы кому-то угодить", - добавляет другой.

Женщина объяснила, что специально адаптировала написание имен к английскому варианту, чтобы уменьшить напряжение, но ситуация осталась сложной. Она отметила: "Мои родители любят имена детей, и мы с мужем тоже".

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