Нескольким ученикам в первый день нового учебного года сделали выговор за ношение "неподходящей обуви".

Одна из школ в Англии подверглась критике со стороны родителей учеников после того, как их детей отправили домой за неподходящую обувь. Как пишет Mirror, учеников отстранили от занятий в первый день учебного года за ношение неподходящей обуви, включая прогулочные ботинки марки Nike и дизайнерские туфли Vivienne Westwood (британский бренд люксовой одежды и обуви).

По словам одной из мам, чью дочь отправили домой из-за дизайнерских туфель, администрация школы аргументировала это вопросами здоровья и безопасности, потому что обувь не закрывает верхнюю часть стопы.

"Я спросила, могу ли я купить ей лоферы, и они сказали, что это все равно неприемлемо, это должны быть туфли типа броги", - сказала она.

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Женщина была возмущена такими претензиями, заявляя, что ее дочь носила такие туфли в начальной школе, и у нее не было никаких проблем.

"Это школа, а не лагерь. С ними обращаются так, как будто они в армии", - возмутилась женщина. Она добавила, что не собирается покупать дочери еще одну пару туфель, а лучше переведет ее в другую школу.

В комментариях люди выразили женщине поддержку, отмечая, что туфли выглядят элегантно и официально, и "какая разница, какой это бренд".

"Заколки для волос некоторых цветов запрещены, ключи от дома в пиджаке запрещены, школа похожа на лагерь для военнопленных", - отмечали комментаторы.

Раньше в украинском интернете разгорелся скандал из-за школьниц, одетых в "советскую" школьную форму. При этом участники обсуждения разделились на тех, кто категорически осуждает использование формы советского образца, и тех, кто не считает целесообразным указывать другим, что носить.

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