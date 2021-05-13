59-летняя жительница Сантьяго (Доминиканская Республика) Майра Алонсо организовала репетицию своей погребальной церемонии прямо в собственном дворе.
Об этом пишет The Daily Mail.
Читайте такжеВ США магазины приостанавливают продажи карточек с покемонами: люди готовы драться за нихЖенщина заставила родственников плакать, однако те преимущественно смеялись и фотографировали "покойницу". Ради реалистичности Майра даже согласилась лечь в гроб.
Алонсо прибыла на похороны в катафалке и с головы до ног была в белом с венком на голове.
При этом, по данным местных СМИ, на "вечеринку" жительница Сантьяго потратила 710 фунтов стерлингов (более 1 тысячи долларов - ред.) – на аренду гроба и угощение гостей.
Также виновница происшествия пообещала в ближайшее время не умирать, поскольку хотя в гробу и было тепло, однако одиноко.
На необычную погребальную церемонию отреагировала сеть. Некоторые возмущались фальшивыми похоронами на фоне пандемии коронавируса и вспышки смертей. Сама же Алонсо ответила, что именно пандемия вдохновила ее на репетицию собственной смерти.
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