Женщина поднесла огонь зажигалки к горсти снега и показала, что он чернеет, но не плавится.

Жительница Испании сочла выпавший снег ненастоящим и записала видеоролик, где попыталась доказать искусственное происхождение осадков.

Читайте такжеСамый страшный снегопад нового столетия: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человекаЖенщина поднесла огонь зажигалки к горсти снега и показала, что он чернеет, но не плавится, также она утверждала, что масса пахнет горелым пластиком. По ее мнению, это указывает на то, что весь выпавший в стране снег ненастоящий. Об этом пишет местная газета Semana.

"Эта дрянь, которую нам послали, - чистый пластик. Нас обманывают во всем", - заявила она.

Испанцы принялись активно обсуждать опубликованный видеоролик: некоторые пользователи шутят, что женщина должна отрицать реальность огня, а не снега.

Видео прокомментировал биолог Альваро Байон: он объяснил, что из-за примесей, которые выделяются в зажигалке при сгорании бутана или бензина, образуется сажа. Она оседает на веществе, если к нему слишком близко поднесли зажигалку, что и создает "эффект горелого пластика".

Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

Шторм в Испании

Шторм Филомена в пятницу и субботу накрыл Испанию.

Мадрид накрыл крупнейший за последние годы снегопад. В результате непогоды был закрыт мадридский аэропорт, работа железнодорожного транспорта ограничена.

По данным местных властей, на автомагистрали М-30 и М-40 у испанской столицы образовались большие пробки. Температура воздуха около нуля. Водителям, которые застряли в километровых пробках, помогали волонтеры Красного Креста. Они раздавали водителям еду. Водителей попросили без острой надобности не выезжать из дома.

В связи с непогодой перенесли десятки авиарейсов из мадридского аэропорта Барахас.Также приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) сообщило, что рекордная температура -35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в Вега-де-Лурдес в Леоне на севере Испании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора