Нардеп надел наушники и прикрыл телефон рукой.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады в среду, 4 ноября, смотрел фильм.

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Видео инцидента опубликовали Буквы.

Так, Беленюк надел наушники и, прикрывая телефон рукой, смотрел фильм или сериал.

Отмечается, что нардеп, пытаясь скрыть экран от журналистов, постоянно менял позы и перекладывал телефон на другое место.

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Автор: УНИАН