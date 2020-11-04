Нардеп пытался убрать телефон из поля зрения журналистов / фото УНІАН
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады в среду, 4 ноября, смотрел фильм.
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Видео инцидента опубликовали Буквы.
Так, Беленюк надел наушники и, прикрывая телефон рукой, смотрел фильм или сериал.
Отмечается, что нардеп, пытаясь скрыть экран от журналистов, постоянно менял позы и перекладывал телефон на другое место.
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