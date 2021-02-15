В США бизнесмен завещал своей собаке 5 миллионов долларов.
Читайте такжеЭйфелеву башню впервые за 50 лет перекрасят в другой цветОб этом пишет Tjournal.
84-летний Билл Доррис умер в ноябре 2020 года. У успешного бизнесмена в области недвижимости не было жены и детей.
Он завещал все свои деньги бордер-колли по кличке Лулу, вместе с которой прожил восемь лет.
Когда Доррис был в разъездах, он просил присмотреть за собакой 88-летнюю Марту Бёртон. В завещании он назначил её опекуном Лулу.
Все деньги переведут в трастовый фонд. Тратить их можно будет на удовлетворение нужд собаки. Бёртон получит компенсацию за уход за Лулу.
«Я знаю, что у меня не получится потратить все 5 миллионов долларов на заботу о Лулу. Но хотелось бы попробовать», - рассказала женщина.
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