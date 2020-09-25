Во время прямого эфира на американском телеканале Fox News оператор случайно перевел камеру с лица телеведущей на ее грудь.
Видео опубликовал один из пользователей Twitter.
Курьезный инцидент произошел с ведущей Эйнсли Эрхардт во время передачи Fox & Friends. Она обсуждала какую-то серьезную тему со своими коллегами, когда объектив камеры неожиданно сместился с ее лица на грудь.
«Ой, что-то случилось!» - отреагировала женщина, увидев изменившийся кадр.
Затем Эрхардт попросила направить объектив обратно на ее лицо, сопроводив свои слова жестом. Коллеги женщины были слегка обескуражены произошедшим.
oh my god pic.twitter.com/Kch5LSSn0r— Bobby Lewis (@revrrlewis) September 23, 2020
Скорее всего, то, что грудь ведущей попала в кадр, было просто случайностью, либо шуткой со стороны оператора. Один из коллег Эрхардт предположил, что камера роботизирована, и во время эфира просто возникли какие-то неполадки.
В комментариях под роликом пользователи Twitter предположили, что оператор мог просто заснуть и нечаянно переключить положение камеры.
«Дают зрителям то, что они хотят», - пошутила по поводу инцидента в прямом эфире Cheeto Marie. «Она показала свое самое ценное качество», - написал WellDayum.
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