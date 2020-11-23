Черно-белые медведи, которые живут в центре по разведению панд Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, весело открыли зимний сезон.
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Забавное видео с реакцией панд на первый снег показали сотрудники центра, говорится в сюжете ТСН.
Зверинец расположен в городе Синине в провинции Цинхай, занимающей высокогорное Тибетское плато, поэтому зима туда приходит быстрее. На днях вольер животных как раз засыпало первым снегом, и панды обрадовались этому настолько, что устроили игрища.
Сначала двое разбойников поупражнялись в вольной борьбе - бросались друг в друга снегом и даже кусались, а затем начали взбираться на деревья и демонстрировать на них цирковые трюки.
Смотрители зверинца уверяют, что четырехлетние панды Ци Гуо и Юань Ман на снег реагируют так каждый год. Чтобы медведи не замерзли, для них обустроили места с сеном и обогревом.
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