Смотрители зверинца уверяют, что четырехлетние панды Ци Гуо и Юань Ман на снег реагируют так каждый год.

Черно-белые медведи, которые живут в центре по разведению панд Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, весело открыли зимний сезон.

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Забавное видео с реакцией панд на первый снег показали сотрудники центра, говорится в сюжете ТСН.

Зверинец расположен в городе Синине в провинции Цинхай, занимающей высокогорное Тибетское плато, поэтому зима туда приходит быстрее. На днях вольер животных как раз засыпало первым снегом, и панды обрадовались этому настолько, что устроили игрища.

Сначала двое разбойников поупражнялись в вольной борьбе - бросались друг в друга снегом и даже кусались, а затем начали взбираться на деревья и демонстрировать на них цирковые трюки.

Смотрители зверинца уверяют, что четырехлетние панды Ци Гуо и Юань Ман на снег реагируют так каждый год. Чтобы медведи не замерзли, для них обустроили места с сеном и обогревом.

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Автор: Марина Григоренко