Этот простой тест поможет выявить качества, которые вы больше всего цените в отношениях, а также получить представление о себе.

Часто мы обманываем себя, когда говорим, что внешность не имеет значения. Физические черты - это первое, на что мы обращаем внимание. Более того, внешность часто может отражать личность и стиль жизни человека. Поэтому вполне естественно, что физические характеристики играют не последнюю роль во время поиска партнера. Пройдите этот психологический тест, чтобы узнать что вы ищете в отношениях и о своих сильных сторонах, а также что можно улучшить, чтобы построить успешные отношения.

Что вы ищете в партнере - психологический тест* по картинкам

Выберите мужчину, который кажется вам наиболее привлекательным:

Мужчина №1

Если вы выбрали первого мужчину, то, скорее всего, ищете поддержку в партнере.

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Вы стремитесь к отношениям с кем-то, кто будет заботиться о вас и научит вас ценным жизненным урокам. Вам комфортно быть зависимой, и вы с радостью позволяете партнеру брать на себя инициативу.

Вам не нужно постоянно конкурировать с мужчиной или отстаивать свою точку зрения. Вы уверены в себе, преданные и целеустремленные. Однако иногда можете быть нерешительными, несколько капризными и неуверенными в том, чего хотите. Вы стремитесь к постоянному обожанию и вниманию, а ваши отношения часто напоминают отношения отца и дочери - что вполне нормально, если оба партнера довольны этим.

Мужчина №2

Если вы выбираете мужчину №2, то это указывает на то, что вы очень заботливы.

Вам нравится заботиться о других, но и в ответ вы ожидаете лояльности, уважения и благодарности. Вы охотно берете на себя задачи и обязанности и обладаете большой внутренней силой, а также часто нуждаетесь в ком-то, за кого можно было бы заботиться и бороться.

Вы склонны быть матерью для своего партнера и можете доминировать в отношениях, поэтому вам нужен тот, кто примет это. Взамен вы подарите заботу и защиту в меру своих возможностей.

Мужчина №3

Если вы выбираете мужчину №3, то вы - амбициозны, независимы и самодостаточны.

Целеустремленная, смелая и уверенная в себе женщина. Мужчины считают вас очень привлекательной, но часто пугаются вашей сильной личности, опасаясь, что не смогут соответствовать вашим стандартам.

Вы преуспеваете как одинокий человек и нуждаетесь в партнере, который уверен в себе и способен идти на компромиссы. Вам нужно много свободы и личного пространства в отношениях, поэтому лучше парой для вас станет умный, независимый мужчина, который разделяет ваши взгляды на жизнь.

Мужчина №4

Выбор мужчины №4 означает, что вы очень эмоциональны и чувствительны.

Вы ищете в своем партнере и друга, и любовника, со страстными, доверительными и безопасными отношениями. Вы верите в равенство и в то, что обязанности должны делиться поровну между партнерами.

Вы много отдаете и ожидаете, что это же получите в ответ. Когда вы влюблены, то очень страстны и полностью преданы. Остальной мир отходит на второй план, и вы думаете о себе и своем партнере как о едином целом, даже когда вы в разлуке. Ваши отношения - это всегда о "нас".

*Помните, что этот психологический тест предназначен исключительно для развлечения.

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