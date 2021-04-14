Появление необычного объекта прокомментировали в ОСМД и горсовете. А юристы говорят, что нарушений нет.

В Житомире во дворе многоэтажки установили импровизированную виселицу для должников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Необычный объект представляет собой пару черных мешков, подвешенных на веревки. На них можно увидеть объявление со следующим содержанием: "Они не заплатили взносы ОСМД". В черных мешках - боксерские груши.

Жильцы дома на "виселицу" реагируют по-разному.

Читайте такжеВ Запорожье яму на дороге "отремонтировали" слепками челюстей (видео)

"У меня возник просто ужас, какими методами борется наше ОСМД с должниками, когда есть законный метод подачи в суд", - говорит жительница многоэтажки Галина Мороз, которая принципиально не платит взносы ОСМД. Объясняет: считает его неэффективным.

"Столкнулась с таким безобразием, что я должна искать сантехника, я должна искать электрика, а я за него плачу во взносах, а потом в квитанциях появляется какая-то чистка канализации", - возмущается женщина.

ОСМД в этом доме появилось четыре года назад и за это время сделало немало. Председатель ОСМД уверяет - к виселице для должников отношения не имеет. И уточняет, что крупных должников в доме всего пять.

"Сейчас они получили предупредительные письма, что документы подаю в суд", - говорит председатель правления ОСМД Александр Нановский.

Читайте такжеНиколаевец устроил пробежку перед трамваем, на который не успел (видео)

Несмотря на резонанс - объявление о должниках на импровизированной виселице убирать не хочет. Большинство, говорит, его поддержит.

Реакция горсовета

В отделе горсовета, который контролирует деятельность ОСМД, ничего плохого в этой ситуации не видят.

"Положительное ОСМД, которое работает в правильном направлении. Наверное я бы так не поступил бы, но, кто это делал, наверняка у них были какие-то свои причины", - говорит начальник управления муниципального развития Житомирского городского совета Артем Ражев.

Мнение юристов

С точки зрения закона, говорят юристы, нарушений нет - на объявлениях не указано ни фамилий, ни номеров квартир. Поэтому доказать, что ОСМД запугивает кого-то - сложно.

"Трудно на самом деле связать такие действия с нарушением прав конкретных жителей, но если они считают, что их права нарушены, то пусть обращаются в правоохранительные органы", - отмечает директор юридического департамента Житомирского городского совета Евгений Черныш.

Детали узнавайте в сюжете:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован