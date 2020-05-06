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Искусство на карантине: трое друзей создали виртуальный "музей" COVID-19 (фото)

13:40, 06 мая 2020
Курьёзы
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"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum

Читайте такжеАмериканец спрятался от коронавируса в закрытом парке DisneyКак пишет 34travel, там они собирают иллюстрации, фотографии, видео, анимации и скульптуры, созданные во время пандемии.

«Мы спросили себя, что будет со всеми этими произведениями искусства, которые люди создали дома? Поэтому подумали о цифровом музее, который собирал бы все это коронавирусное искусство», – рассказали авторы проекта.

Каждый день в «музее» появляется по 30-50 новых «экспонатов». Прислать свою работу можно через специальную форму.

"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum

Ранее УНИАН сообщал, как люди на карантине люди делятся роликами, где они занимаются физкультурой с домашними любимцами.

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