Искусство на карантине: трое друзей создали виртуальный "музей" COVID-19 (фото)
13:40, 06 мая 2020Курьёзы
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В "музее" собирают иллюстрации, фотографии, видео, анимации и скульптуры, созданные во время пандемии.
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
Трое друзей из Барселоны запустили в Instagram виртуальный музей «коронавирусного искусства».
Читайте такжеАмериканец спрятался от коронавируса в закрытом парке DisneyКак пишет 34travel, там они собирают иллюстрации, фотографии, видео, анимации и скульптуры, созданные во время пандемии.
«Мы спросили себя, что будет со всеми этими произведениями искусства, которые люди создали дома? Поэтому подумали о цифровом музее, который собирал бы все это коронавирусное искусство», – рассказали авторы проекта.
Каждый день в «музее» появляется по 30-50 новых «экспонатов». Прислать свою работу можно через специальную форму.
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
"Экспонат" в виртуальном музее / instagram.com/covidartmuseum
Ранее УНИАН сообщал, как люди на карантине люди делятся роликами, где они занимаются физкультурой с домашними любимцами.
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