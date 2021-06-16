Защитные маски стали настоящим аксессуаром на фоне пандемии коронавируса, хотя они призваны прежде всего снижать риск заражения опасной болезнью. В мире уже есть маски из бриллиантов, золота и других благородных металлов и камней, но на этот раз Япония предложила кое-что новое и доступнее широкому кругу покупателей.
Японцы создали первую съедобную маску для лица – в противовес обычной защитной, пишет Explica.
Разработчики утверждают, что их изобретение тоже может уберегать от вирусов. В основе экспериментальной маски – дынная булка – традиционная японская мягкая и сладкая выпечка.
Во время исследования авторы идеи убедились, что хлеб способен защищать от брызг не хуже обычных немедицинских масок благодаря плотным волокнам.
Читайте также"Забыли плавки": в Киеве на озере засняли двоих голых мужчин на катамаране (фото)Комплекты из пяти штук по цене 16 долларов разошлись на рынке молниеносно. Однако есть и скептики такой разработки – к "защитной" пище они относятся с подозрением, полагая, что в случае потенциального заражения эти маски вирус не остановят.
Кроме того, душистая выпечка вызывает у людей аппетит, а авторы эксперимента заявляют, что верхний слой маски есть нельзя, иначе ее эффективность потеряется.
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