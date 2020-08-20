В Токио появились туалеты-лабиринты (фото)
В японском Токио появились бетонные туалеты нового типа, которые напоминают лабиринт. Их построили в районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project.
Прообразом для конструкции послужила древняя японская хижина, которые строили из кусков затвердевшей почвы и дерева, сообщили в Dezеen.
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Каждый такой туалет состоит из 15 массивных стен. Их необычное расположение напоминает лабиринт, разделенный промежутками.
Незаметные входы ведут в одну из четырех кабинок — мужскую, женскую, для пеленания детей или для людей с ограниченными возможностями.
В качестве основного материала при строительстве использовали бетон, а также текстурированные деревянные доски.
Автором проекта выступило японское бюро Wonderwall. По задумке архитекторов, общественный туалет не должен привлекать к себе внимание.
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