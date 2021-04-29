Соседи, наблюдавшие за происходившим, возмутились и пожаловались в полицию.

Двое жителей Тель-Авива прокатили лошадь в лифте жилого дома.

Видео курьезного инцидента, зафиксированного на камеру наблюдения, появилось в cети.

По некоторым данным, один из израильтян прискакал на лошади к другу в гости, но не захотел оставлять лошадь внизу. И взял с собой. Таки образом лошадь и оказалась на шестом этаже жилого комплекса в квартале Аргазим.

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Соседи, наблюдавшие за происходившим, возмутились и пожаловались в полицию. Владельца лошади и его друга уже задержали.

Тем временем администрация комплекса заявила о том, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.

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Автор: Денис Прядко