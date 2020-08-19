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В Одессе девушка "выгуливала" ребенка на поводке: сеть в замешательстве (видео)

11:59, 19 августа 2020
Курьёзы
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Девушка зачем-то "вігуливала" ребенка на поводке / Скриншот

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Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал "Подслушано Одесса".

На коротком видео видно, как девушка гуляет с достаточно взрослым ребенком на улице. Пара не привлекла бы внимание прохожих, если б на ребенке не было поводка. 

Может девушка боялась, что мальчик убежит или случайно упадет - неизвестно. Однако она надела на мальчика поводок-жилет, а другой конец крепко держала в руках.

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Автор: Екатерина Лиманская

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