В Лас-Вегасе разоблачили бордель, в котором секс-рабынь удерживали с помощью запугиваний жертвоприношениями и обрядами вуду.
Читайте такжеИзвестная блогер-"ведьма" Алена Лоран угрожала следователю "магическими способностями" (фото)Об этом пишет Daily Star.
Операция правоохранителей длилась полгода. За это время они выяснили, что происходит в борделе, а также определили подозреваемых. В результате полиция задержала 30-летнюю хозяйкой заведения Жасмин Руссо-Мартинес.
В ходе обыска в борделе правоохранители нашли залитое кровью помещение, так называемое «вуду-святилище».
«Стены комнат тоже были в крови. На стенах гаража тоже было что-то заляпанное кровью», - говорится в полицейском отчете.
Секс-рабыни во время общения с полицейскими обвинили хозяйку в колдовстве. По их словам, она проводила обряды жертвоприношения и угрожала проклятьем.
А хозяйка борделя во время допроса заявила, что отвечать станет «только перед Богом».
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